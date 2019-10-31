Мурманск, , 19:41 — REGNUM Ирина Ковшир, возглавлявшая последние годы министерство образования и науки Мурманской области, покинула региональное правительство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно опубликованному на сайте ведомства постановлению, Ковшир покинула свой пост в связи с выходом на пенсию. Аналогичная формулировка указана и в постановлении об увольнении министра имущественных отношений Олега Мазунова. Кроме того, уволен в связи с окончанием контракта председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в новой структуре правительства Мурманской области не будет министерства имущественных отношений — функционал ведомства перейдет «в руки» министерства экономического развития. Комитет по культуре преобразован в министерство культуры, искусства и молодежной политики.

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