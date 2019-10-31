Киев, 31 октября 2019, 19:37 — REGNUM Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков отмечает политизацию зеркального процесса разведения войск в Донбассе. Об этом Стариков заявил 31 октября в эфире одного из украинских телеканалов.
Эксперт заметил, что сегодня экс-президент Петр Порошенко, «который подписал Минские соглашения (Минск-2), подписал капитуляцию, теперь кричит: «Нет капитуляции». Он призвал президента Владимира Зеленского назначить лидера партии Андрея Билецкого министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Золотое вошли представители радикальной партии «Национальны корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (до 30 человек) в рамках акции «последний блокпост». Они выступили против разведения сил, опасаясь, что войска противника займут позиции украинских войск и подвергнут опасности жизни мирного населения области.