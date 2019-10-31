Киев, , 19:37 — REGNUM Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков отмечает политизацию зеркального процесса разведения войск в Донбассе. Об этом Стариков заявил 31 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

«Ситуация вышла в политическую плоскость. Обращаю внимание, «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это политическая партия. Есть «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это боевое подразделение Национальной гвардии, которое входит в войсковую часть 3057 на мариупольском направлении. Оно выполняет задания командования Национальной гвардии», — напомнил Стариков.

Эксперт заметил, что сегодня экс-президент Петр Порошенко, «который подписал Минские соглашения (Минск-2), подписал капитуляцию, теперь кричит: «Нет капитуляции». Он призвал президента Владимира Зеленского назначить лидера партии Андрея Билецкого министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Билецкий правильно считает, что он достоин быть представлен у власти. Если бы я был президентом, я бы назначил Билецкого через Верховную раду министром по делам ветеранов. Сейчас министерство по делам ветеранов полностью контролируется Порошенко. Министр Коляда была замом у Фриз, которая была пресс-секретарем Порошенко», — напомнил Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Золотое вошли представители радикальной партии «Национальны корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (до 30 человек) в рамках акции «последний блокпост». Они выступили против разведения сил, опасаясь, что войска противника займут позиции украинских войск и подвергнут опасности жизни мирного населения области.