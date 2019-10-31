Аддис-Абеба, , 19:22 — REGNUM Правительство Эфиопии подсчитало число жертв беспорядков на прошлой неделе, 31 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению, озвученному пресс-секретарем правительства Биллен Сейюм, в результате «актов бессмысленного насилия» в Оромии, Харари и Дыре-Дауа погибли не менее 78 мирных жителей.

Протесты в Эфиопии на прошлой были устроены сторонниками гражданского активиста Джавара Мохаммеда, который заявил о притеснениях со стороны властей. Арестованы более 400 участников беспорядков.

Читайте также: Более 350 жителей Эфиопии арестованы после акций протеста в Оромии