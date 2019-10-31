Киев, , 19:10 — REGNUM Украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что нынешний президент страны Владимир Зеленский не сделал выводов из стратегических просчетов Петра Порошенко и, к сожалению, продвигает «навязчивую идею» своего предшественника относительно членства Украины в НАТО.

С таким заявлением оппозиционный политик выступил сегодня, 31 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Навязчивую идею экс-президента Порошенко подать заявку на получение Плана действий относительно членства в НАТО сегодня поднимает на стяги Зе-власть. К сожалению, президент Зеленский не сделал выводов из стратегических просчетов своего предшественника. Маниакальное стремление Порошенко — Турчинова — Яценюка — Парубия «вступить» Украину в НАТО привело страну к расколу», — констатировал, в частности. Медведчук.

Народный депутат IX созыва также проинформировал, что согласно опросу, проведенному фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, только 41% граждан в настоящий момент поддерживает вступление в НАТО, а 36% выступают за внеблоковый статус. Это свидетельствует о том, что в украинском обществе нет однозначной поддержки идеи о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Движение в НАТО противоречит мнению значительной части населения и раскалывает страну, подчеркнул он, а сама эта инициатива продиктована продолжающейся политикой заигрывания власти с ура-патриотами и радикалами и ставит под угрозу реинтеграцию Донбасса.

Медведчук акцентировал внимание на том, что Владимир Зеленский по сути делает все, чтобы возвращение Донбасса на Украину и Украины в Донбасс стало невозможным.

«Президент Зеленский, который еще несколько дней назад заявлял о том, что нужно ментально возвращать людей, проживающих в Донецке и Луганске, и говорил об общих ценностях, сегодня делает все для того, чтобы сделать невозможным возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс», — отметил политик.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 31 октября, Киев посетилгенсек НАТО Йенс Столтенберг. В ходе мероприятий президент Зеленский заявил, что Украина готова ускорить подготовку ко вступлению в альянс.

«Мы готовы еще ближе сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к ПДЧ. Мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает такого формата отношений с Альянсом», — сказал он.

Также Столтенберг выступил в Верховной раде, отметив, что «ни одна страна мира» не имеет права вето на вступление Украины в альянс.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что нынешняя украинская власть не делает ничего, чтобы достичь мира в стране и прекратить боевые действия. Политик также неоднократно обращал особое внимание на то, что прекращение боевых действий в Донбассе и мир на Украине позволят повысить уровень жизни украинцев и привлечь много иностранных инвестиций.