Омск, , 19:12 — REGNUM В суде Омска началось рассмотрение уголовного дела экс-директора департамента имущественных отношений мэрии города Сергея Х. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Омской области.

По данным следствия, в период с 2012 по 2015 год он «из личной заинтересованности и корыстных побуждений» принял ряд незаконных решений по отчуждению из муниципальной собственности земельного участка площадью более 2 тыс. кв. м в интересах коммерческих организаций по заниженной стоимости. Ущерб городского бюджета составил более 9 млн рублей.

Ранее состоялось оглашение обвинительного заключения.

Экс-чиновник вину не признал.