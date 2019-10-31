Аддис-Абеба, , 19:29 — REGNUM В сообщении канцелярии премьер-министра Эфиопии говорится, что полицией страны были задержаны около 409 человек, подозреваемых в подстрекательстве к насилию во время недавних беспорядков. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Глава пресс-службы администрации премьера Ныгусу Тыляхун заявил журналистам, что в результате массовых кровопролитных беспорядков 22−25 октября было убито 78 человек.

Ныгусу поблагодарил органы безопасности Эфиопии, старейшин, молодежь и других членов сообщества за их роль в скорой стабилизации ситуации в стране после беспорядков. Он отметил, что в районах, затронутых конфликтом, проводятся общественные консультации под председательством высокопоставленных правительственных чиновников, в том числе лично премьер-министра Абия Ахмеда.

По словам Ныгусу, правительство смогло привлечь к суду более 2000 человек из 3221 человека, задержанного в связи с аналогичными конфликтами, произошедшими за предыдущие годы.