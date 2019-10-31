Ташкент, , 19:05 — REGNUM В следующем году предусмотрено увеличить ассигнования из государственного бюджета на социальную сферу, говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Так, расходы на систему здравоохранения вырастут на 18 процентов, сферу образования — на 10 процентов, развитие науки — 47 процентов по сравнению с показателями нынешнего года.

Более того, запланирована реализация около 100 целевых программ по поддержке образования, медицины, предпринимательства, развитию сельского хозяйства, улучшению инфраструктуры и другим направлениям.

Намечено выделить в 1,3 раза больше средств на обеспечение населения лекарственными средствами, в 3 раза больше на программу детского спорта, в 4 раза больше на программу геологоразведочных работ.

Особое внимание будет уделено внедрению водосберегающих технологий в хлопководстве и садоводстве, закупке сельскохозяйственной техники.

На совещании также отмечалось, что число плательщиков налога на добавленную стоимость увеличилось в 12 раз, плательщиков налога на прибыль — в 6,5 раза.

В результате значительного снижения налогового бремени на заработную плату число плательщиков подоходного налога выросло на 700 тысяч, а объем поступлений от него удвоился.

Подчеркивалось, что с 1 октября текущего года ставка НДС снижена с 20 до 15 процентов, был отменен ряд льгот. А с 1 января 2020 года ставка единого социального платежа, взимаемого с предприятий с государственной долей, снизится с 25 до 12 процентов. В результате этих мер в предстоящем году в распоряжении налогоплательщиков останется 12,8 триллиона сумов (один доллар-9400 сумов).