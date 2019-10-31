Душанбе, , 19:00 — REGNUM В Таджикистане депутаты нижней палаты парламента ратифицировали соглашение о предоставлении Китаем Таджикистану 360 млн долл. в виде грантовых средств.

По словам министра экономического развития и торговли Таджикистана, Негматулло Хикматуллозода, эти средства власти страны собираются направить на восстановление автодорог городов Куляб и Бохтар, участка автодороги Душанбе-Кульма и на другие «важные и значимые для страны цели».

Министр отметил, что из грантовых средств 35 млн долл. будут использованы для финансирования третьей фазы проекта по реконструкции дорог в Бохтаре и Кулябе. При этом он не стал конкретизировать сумму, которая будет направлена на восстановление основных участков второй фазы проекта строительства автодороги, соединяющей столицу страны с городом Кульма.

О том, куда пойдут остальные грантовые средства, никакой информации пока не поступало.

Напомним, что данное соглашение было подписано правительствами двух стран 15 июня 2019 года в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Душанбе. Однако о своём намерении предоставить Таджикистану в рамках соглашений по технико-экономическому сотрудничеству на 2018−2020 годы на безвозмездной основе 360 млн долл. китайский лидер объявил еще в 2017 году, когда в Пекин приезжал с официальным визитом Эмомали Рахмон.

Отметим, что ранее в минтрансе страны сообщали о ведущихся между властями двух стран переговорах касательно безвозмездного финансирования со стороны китайского правительства, направленного на реконструкцию одного из самых сложных участков автодороги Душанбе-Кульма — 92-киллометрового участка дороги от Калаи Хумба до границы Рушанского района. Тогда сумма проекта определялась в размере 230 млн долл.