Москва, , 18:59 — REGNUM В Совфеде обещают запомнить ряд высказываний генсека НАТО Йенса Столтенберга в Верховной раде Украины.

Генсек НАТО торжественно заявил украинцам — «все страны (НАТО) сегодня представлены в Киеве. И каждая страна поддерживает вас. НАТО будет на вашей стороне», отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Тем самым разом перечеркнута возможная миссия Брюсселя в качестве посредника или независимой стороны. Учтем и будем цитировать, когда зайдет речь, например, о миротворцах в конфликтной зоне. «Каждая страна» НАТО тем самым автоматически исключается из кандидатов в миротворцы волею первого лица в альянсе», — отметил Косачёв в Facebook.

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