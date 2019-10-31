Ашхабад, 31 октября 2019, 18:58 — REGNUM В музее государственного культурного центра Туркмении представлены два новых экспоната — спортивные велосипеды из коллекции президента Гурбангулы Бердымухамедова, передает «Metbugat».
По этому поводу в музее прошло торжественное мероприятие и посвященная президентскому подарку конференция, участие в которых приняли местные спортсмены, деятели культуры и журналисты.
Читайте также: Бердымухамедов стал «Героем Туркменистана» во второй раз
Они отметили, что «Герой-Аркадаг уделяет особое внимание решению задач, связанных с развитием интереса туркменских граждан к занятиям спортом и физкультурой».
»Лидер нации, садясь на велосипед, служит образцом для подражания, в первую очередь, для молодого поколения. Ведь все основы физического и духовного развития закладываются с юных лет», — подчеркнул директор национального музея Геоктепе Сыттыхгулы Кулыев.
Читайте также: И не завидуйте. Президенту Туркмении подарили золотой велосипед