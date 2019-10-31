Ашхабад, , 18:58 — REGNUM В музее государственного культурного центра Туркмении представлены два новых экспоната — спортивные велосипеды из коллекции президента Гурбангулы Бердымухамедова, передает «Metbugat».

По этому поводу в музее прошло торжественное мероприятие и посвященная президентскому подарку конференция, участие в которых приняли местные спортсмены, деятели культуры и журналисты.

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Они отметили, что «Герой-Аркадаг уделяет особое внимание решению задач, связанных с развитием интереса туркменских граждан к занятиям спортом и физкультурой».

»Лидер нации, садясь на велосипед, служит образцом для подражания, в первую очередь, для молодого поколения. Ведь все основы физического и духовного развития закладываются с юных лет», — подчеркнул директор национального музея Геоктепе Сыттыхгулы Кулыев.

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