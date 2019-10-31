Ашхабад, , 18:57 — REGNUM Туркменские дипломаты провели в Копенгагене политические консультации с заместителем министра иностранных дел Дании Лизбет Зилмер Джонс. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба МИД Туркмении.

В ходе переговоров представители внешнеполитических ведомств обсудили возможности налаживания контактов между деловыми сообществами двух стран, а также перспективы ведения бизнеса датскими компаниями в Туркмении.

Также туркменские делегаты встретились с представителями конфедерации датской промышленности и руководством экспортно-кредитного агентства «Eksport Kredit Fonden», «Инвестиционный фонд для развивающихся стран», «AVK International», «FLSmidth» и «Furuno Danmark».

По итогам встречи они отметили целесообразность установления прямых контактов между конфедерацией и союзом промышленников и предпринимателей Туркмении.