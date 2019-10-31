Калининград, , 18:55 — REGNUM Дата саммита в «нормандском формате» на высшем уровне пока даже не обсуждалась. Об этом в интервью журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что саммит в «нормандском формате» на высшем уровне состоится 15 ноября.

Однако Песков заявил, что на самом деле никакого понимания по дате саммита нет, а сообщения о том, что саммит якобы пройдет 15 ноября — не соответствует действительности.

Стоит отметить, что заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко также заявил, что никакого понимания по дате проведения саммита в «нормандском формате» пока нет.

«Никакой информации по дате нет. Дата даже не обсуждается пока — до тех пор, пока не будет осуществлено всё, о чём договаривались в Берлине в 2016 году», — сказал Руденко.