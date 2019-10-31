Гонконг, Китай, , 18:52 — REGNUM Полиция разогнала акцию протеста в престижном районе Лан Квай Фонг в центре Гонконга, 31 октября передает агентство Reuters.

Полиция использовала для разгона демонстрантов дубинки и слезоточивый газ. Беспорядки в районе Лан Квай Фонг происходят впервые с начала массовых протестов 2019 года в Гонконге.

Кроме нескольких сотен «идейных» протестующих в черных рубашках, под разгон попали также «ряженые» черти, ведьмы и Гаи Фоксы, которые праздновали Хэллоуин. Формально они тоже нарушили запрет на ношение масок.

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