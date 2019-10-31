Багдад, , 18:38 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласен подать прошение об уходе в отставку только при наличии альтернативной кандидатуры на пост главы правительства страны, сообщает 31 октября телеканал Al Arabia.

Напомним, о его согласии на отставку ранее заявил президент Ирака Бархам Салех, согласившийся при этом на проведение досрочных выборов по нормам закона, проект которого должен быть представлен в первых числах ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ираке с 1 октября продолжаются акции протеста против безработицы и коррупции. Митинги в ряде мест, включая столицу страны Багдад, превратились в массовые беспорядки и стычки с силовиками.

По некоторым данным, число погибших уже превысило 220 человек.

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