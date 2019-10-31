Багдад, , 17:56 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди согласился на уход в отставку, сообщает 31 октября телеканал Al-Sumaria со ссылкой на президента Ирака Бархама Салеха.

«Абдель Махди согласился подать в отставку», — сообщил телеканал.

Отметим, что официальных подтверждений этой информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе масштабных акций протеста в столице Ирака только за 30 октября погиб один, и были ранены около 70 человек.

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