Москва, , 17:55 — REGNUM Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину нужен её президенту Владимиру Зеленскому, чтобы показать, будто у Украины есть сильный защитник, считает депутат Госдумы РФ Юрий Афонин (КПРФ). Об этом он заявил 31 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Президент Украины Владимир Зеленский перед Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом President.gov.ua

«Им (НАТО — прим. ИА REGNUM) надо реализовать ту концепцию, которую они реализовывали после распада СССР, — окружение РФ странами, которые будут олицетворять интересы НАТО, — сказал Афонин. — На Украине же на протяжении последних лет формировалась концепция, согласно которой Запад, НАТО и Европа считаются её главными союзниками. Но что мог Столтенберг сказать украинским властям? Традиционные заверения: «Ребята, будьте с нами, и всё будет хорошо». А где шаги? А шаги невозможны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Зеленского, Украина может «ускорить подготовку» к вступлению в НАТО, а также надеется получить план действий относительно членства в альянсе.

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