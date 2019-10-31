Москва, 31 октября 2019, 17:55 — REGNUM Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину нужен её президенту Владимиру Зеленскому, чтобы показать, будто у Украины есть сильный защитник, считает депутат Госдумы РФ Юрий Афонин (КПРФ). Об этом он заявил 31 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Зеленского, Украина может «ускорить подготовку» к вступлению в НАТО, а также надеется получить план действий относительно членства в альянсе.
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