Брюссель, , 17:53 — REGNUM Уходящему с поста главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру предстоит хирургическая операция, 31 октября передает агентство Reuters.

По сообщению Еврокомиссии, 11 ноября Юнкер пройдет операцию по удалению аневризмы. Точно неизвестно, вернется ли он на пост до истечения срока полномочий — операция и восстановление могут занять несколько недель.

64-летний Жан-Клод Юнкер, бывший премьер-министр Люксембурга, руководил Еврокомиссией пять лет. 1 декабря его сменит министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

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