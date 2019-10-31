Москва, , 17:34 — REGNUM Прибытие на Украину генсека НАТО Йенса Столтенберга — это праздник для киевской элиты, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 31 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского и генсека Североатлантического альянса.

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом President.gov.ua

«С точки зрения самоощущения киевской элиты, это действительно праздник, и то, что можно постоять перед сидящим представителем высшего света (на одном из фото с той встречи Зеленский был запечатлён стоящим перед Столтенбергом, который расположился на стуле — прим. ИА REGNUM), это поощрение, — сказал Черняховский. — В целом это реакция на уровне гоголевского «Ревизора». Причем любопытно, что Столтенберг в настоящее время не выражает ни интересов Америки, ни интересов Европы. Он выражает интересы бюрократии НАТО. С этой точки зрения ему важно показать, что НАТО важно».

В свою очередь, Украине, как полагает Черняховский, важно показать, что Запад её принимает.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что «двери НАТО открыты для Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины»