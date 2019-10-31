Анкара, , 17:33 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией заявил о том, что принимает приглашение премьера посетить Грузию весной 2020 года. Об этом 31 октября сообщает Sputnik.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

«Я выражаю готовность к весне отправиться в Грузию», — заявил Эрдоган.

Напомним, 31 октября премьер-министр Грузии находится с официальным визитом в Анкаре. Гахария и Эрдоган договорились о проведении в скором времени в Анкаре заседания грузино-турецкого Совета по стратегическому партнерству.

В ходе переговоров также принято решение о проведении в ноябре заседания двусторонней смешанной экономической комиссии на уровне министров с целью углубления торгово-экономических отношений. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики и логистики и совместные проекты в области туризма и культуры.

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