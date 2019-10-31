Алжир, , 17:31 — REGNUM Оппозиция Алжира намерена вывести на улицы многие тысячи демонстрантов в годовщину восстания 1954 года, 31 октября передает агентство Reuters.

Массовые протесты по пятницам в Алжире не прекращаются с февраля и уже привели к отставке многолетнего президента Абдель Азиза Бутефлики и уголовному преследованию многих его сторонников.

Очередной пятничный протест в Алжире может стать самым многочисленным — на этот раз он совпадает с годовщиной восстания 1 ноября 1954, с которого началась война за независимость страны от Франции.

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