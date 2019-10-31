Токио, , 17:13 — REGNUM Две баллистические ракеты, запущенные с территории Северной Кореи в направлении Японского моря, преодолели расстояние от 350 до 400 км, заявил 31 октября глава японского военного ведомства Таро Коно.

По данным японских военных, северокорейские ракеты летели на высоте 100 км от поверхности Земли.

Стоит отметить, что ранее о пусках двух ракет УКНДР в сторону Японского моря заявляло министерство обороны Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госдеп США заявил по этому поводу, что «следит за ситуацией» и «консультируется с союзниками».

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