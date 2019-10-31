Киев, , 17:13 — REGNUM «Украина не сдаёт Золотое, проводя разведение войск, поскольку в населённом пункте остаются военнослужащие Нацгвардии и сотрудники полиции». Об этом 31 октября написал на своей странице в «Фейсбуке» главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Золотое не сдают. На территорию Золотого вместо военнослужащих ВСУ введены военнослужащие Нацгвардии и сотрудники полиции. НГУ располагают штатными средствами усиления — от пехотного вооружения всех видов вплоть до танков и артиллерии и подчиняются так же, как и ВСУ, штабу, ООС. Таким образом, Украина не отказывается от вооруженного контроля населенного пункта. Заход любых сил противника в населенные пункты невозможен. Ключевые тактические высоты в этом районе остаются под контролем ВСУ», — добавил Бутусов.

При этом он призвал Киев отказаться от реализации минских соглашений, назвав их капитулянтской политикой, принятой под давлением и в обстановке колоссального политического хаоса.

«Минские соглашения показывают, что Россия диктует нам условия, что мы должны делать. А мы расписываемся в неспособности продолжать борьбу и тем самым поощряем дальнейшие враждебные действия. Украина признаёт российскую оккупацию де-факто и отказывается от борьбы за свою землю, признаёт, что Донбасс и Крым она вернуть неспособна. Это открывает возможности Путину продолжать дальнейшие действия по фактическому присоединению наших земель — и он открыто выдает российские паспорта», — пояснил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и НАТО приветствовали разведение войск в Станице Луганской и Золотом в Донбассе. 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября начнется разведение войск в Петровском.