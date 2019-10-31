Йошкар-Ола, , 17:10 — REGNUM Внеочередная сессия горсобрания Йошкар-Олы назначена на 6 ноября. В повестку включены вопросы, которые 31 октября обсудили на постоянных комиссиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, депутаты выберут главу города из двух кандидатур, ранее утвержденных конкурсной комиссией: действующий пока в статусе врио мэр Евгений Маслов и исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Андрей Дождиков.

Кроме того, планируется повысить оклады месячного денежного содержания лиц, замещающих выборные должности и должности муниципальной службы в городском округе; зарплаты сотрудников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города; зарплаты отдельных категорий работников органов местного самоуправления.

Рост зарплат регламентируется постановлением правительства республики от 30 сентября текущего года и составит 4,3%. При повышении окладов сумма будет округляться до целого рубля в сторону увеличения. В связи с повышением планируется провести и перерасчет ежемесячных доплат лицам, замещавшим должности муниципальной службы, должности в органах государственной власти и управления города.

Также депутаты обсудят направление средств, который образовались в результате проведения конкурсных процедур на поддержку МП «Троллейбусный транспорт».

Как сообщало ИА REGNUM, прием документов от кандидатов на пост главы Йошкар-Олы завершился 23 октября. В Положении о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности главы администрации городского округа «город Йошкар-Ола» в редакции от 4 сентября 2019 года указано, что «конкурс является открытым по составу участников». Однако до момента проведения конкурса горсобрание кандидатур не раскрывало. В настоящее время в статусе временно исполняющего обязанности главой Йошкар-Олы является Евгений Маслов. Он занял эту должность в декабре 2015 года, после того, как был задержан предыдущий мэр Павел Плотников, который в настоящее время осужден.