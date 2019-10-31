Екатеринбург, , 17:01 — REGNUM Депутаты свердловского законодательного собрания начали прорабатывать проект бюджета на 2020 год и плановый период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заксобрания.

Законопроект о бюджете внёс губернатор региона Евгений Куйвашев.

По словам спикера Людмилы Бабушкиной, уже с 11 ноября 2019 года за проект бюджета возьмутся профильные комитеты. В первом чтении документ рассмотрят 19 ноября. Согласительные комиссии пройдут с 20 по 29 ноября.

В частности, депутаты внимательно рассмотрят все расходы, связанные с подготовкой к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект областного бюджета поддержало областное правительство. В документе заложены почти 12 млрд расходов в 2020 году на подготовку к международным студенческим играм.

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