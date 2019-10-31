Киев, , 16:51 — REGNUM Североатлантический альянс призвал Россию передать контроль над Крымом Украине, сообщается в заявлении комиссии Украина — НАТО, опубликованном 31 октября.

«Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», — указано в заявлении, принятом по итогам визита делегации НАТО в Киев.

Кроме того, в заявлении осуждается наращивание Россией военной мощи на российской территории.

При этом Североатлантический альянс просит пустить на полуостров представителей международных организаций для некоего «наблюдения».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав Российской Федерации после проведённого в марте 2014 года всенародного референдума, большинство участников которого высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

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