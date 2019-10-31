Рига, , 16:49 — REGNUM Оппозиционные депутаты из фракций «Согласие» и «Союз крестьян и зелёных», а также группа независимых народных избранников подписали заявление в Конституционный суд Латвии с просьбой рассмотреть законность принятия бюджета-2020 в части финансирования ряда образовательных программ: «Высшее образование», «Высшее медицинское образование» и других на соответствие Конституции. Об этом сообщает портал Tvnet.

По мнению заявителей, ситуация в стране не соответствует принципу справедливости, закрепленному в статье 1 Конституции, принципу правовой безопасности и добросовестной практики применения законов, вытекающему из статьи 66 Конституции.

Заявление подано в порядке, установленном пунктом 1 статьи 17 статьи 3 закона о Конституционном суде.