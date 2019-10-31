Краснодар, 31 октября 2019, 16:34 — REGNUM Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко прокомментировал скандальное видео, появившееся 30 октября в социальных сетях.
Алексеенко, в частности, прокомментировал часть фразу, наиболее активно цитирующуюся в сети — по его словам, он сказал: «Оппозиция считает, что «Единая Россия» сдохла, ее нет».
В СМИ также появились предположения, что видео было «вброшено» в преддверии съезда «Единой России» 23 ноября. Отметим, что десятиминутное видео было снято на совещании в Армавире — некоему оператору удалось записать разговор Алексеенко с главой региона Вениамином Кондратьевым. Впрочем, основная часть разговора слышна неразборчиво, для «наглядности» фразы, якобы произнесенные чиновниками, подписали титрами.