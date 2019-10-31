Краснодар, , 16:34 — REGNUM Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко прокомментировал скандальное видео, появившееся 30 октября в социальных сетях.

Алексеенко, в частности, прокомментировал часть фразу, наиболее активно цитирующуюся в сети — по его словам, он сказал: «Оппозиция считает, что «Единая Россия» сдохла, ее нет».

"Если часть фразы вырвать из контекста разговора, она в корне меняет смысл. И даже белое, при желании, легко сделать черным. Такого рода трюки наглядно показывают, что отдельные представители оппозиции уже начали свою кампанию и готовы при этом на любые грязные методы. Хотя никакой ответственности брать на себя не желают», — цитирует « Коммерсантъ-Кубань » Алексеенко.

В СМИ также появились предположения, что видео было «вброшено» в преддверии съезда «Единой России» 23 ноября. Отметим, что десятиминутное видео было снято на совещании в Армавире — некоему оператору удалось записать разговор Алексеенко с главой региона Вениамином Кондратьевым. Впрочем, основная часть разговора слышна неразборчиво, для «наглядности» фразы, якобы произнесенные чиновниками, подписали титрами.