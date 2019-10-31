Рига, , 16:32 — REGNUM Портал Press. lv публикует реакцию министра обороны Латвии Артиса Пабрикса относительно рекомендации представителей американской исследовательской военной организации Jamestown foundation о введение всеобщего воинского призыва в стране.

Пабрикс заявил, что он против возвращения всеобщего призыва в стране.

«С учётом демографической ситуации и того, как идет борьба за рабочую силу, мы не сможем компенсировать ущерб экономике страны, который причинит «изъятие» части жителей на два года, — сказал он. — Латвия выбрала путь профессиональной армии и добровольного участия граждан в ополчении — Zemessardze. В дополнение к этому в школах вводятся уроки обороны. Мы начали работу над внедрением плана всеобъемлющей системы обороны государства. С этими четырьмя компонентами мы сможем ответить на те вызовы, которые в других странах решают путем призывной армию».

По мнению экспертов из США, только всеобщий призыв поможет Латвии эффективно защитить себя от возможной агрессии, так как концентрация войск союзников в странах Прибалтики имеет свои пределы.

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