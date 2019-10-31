Хельсинки, , 16:06 — REGNUM Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто озаботился положением с правами человека в России. В частности, он упомянул ограничения в России в отношении тоталитарной секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он заявил, что у них имеются достаточные основания для получения политического убежища в Финляндии.

«У этих людей имеются веские основания для подачи прошения о предоставлении убежища. Вопросы прав человека, свобода вероисповедания, право на собственную сексуальную идентичность — это основополагающие понятия современного общества. К сожалению, именно такие просители убежища прибыли к нам из России», — приводит слова министра издание yle.fi.

Министр не уточнил, имеется ли достаточным основанием для получения политического убежища в Финляндии нетрадиционная сексуальная ориентация.

По данным финской Миграционной службы, в 2018 году политического убежища в Финляндии попросили 490 человек, из них около ста — члены секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).