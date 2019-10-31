Рим, , 16:03 — REGNUM Власти Италии намерены предложить коллегам Евросоюзу строить на территории Африки центры по приему мигрантов и уже оттуда распределять их по странам ЕС, передает Il Fatto Quotidiano в четверг, 31 октября.

Это позволит, с одной стороны, оказывать помощь мигрантам, с другой — снизить нагрузку на южноевропейские страны, в которые сейчас они прибывают.

Подобное предложение уже рассматривалось в 2017 году, но тогда было отклонено.

После смены правительства Италии и выхода из его состава Маттео Сальвини власти Италии вновь открыли порты страны для кораблей перевозчиков нелегальных мигрантов, однако они настаивают на том, чтобы миграционные потоки перераспределялись во все страны ЕС.