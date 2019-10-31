Москва, , 16:21 — REGNUM Об одном из основных принципов дипломатии напомнила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочу напомнить, что в дипломатии действует принцип взаимности», — сказала дипломат ТАСС, отвечая на вопрос о том, будут ли со стороны Москвы приняты меры в ответ на отказ в выдаче визы российскому военному атташе.

Захарова также подчеркнула, что не комментирует данный конкретный случай с визой, а говорит о принципах дипломатии вообще.

Напомним, ранее власти Болгарии отказали в выдаче визы военному атташе в посольстве России в Софии. Сообщалось, что данное решение было принято после консультации неким ведомством.

Также, как передавало ИА REGNUM, 28 октября власти Болгарии выслали российского дипломата из страны, обвинив его в ведении шпионской деятельности.