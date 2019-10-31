Цхинвал, , 16:00 — REGNUM Представители Центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России прибыли в Южную Осетию с целью продолжить работу по очистке территорий Южной Осетии от взрывоопасных предметов. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба МЧС республики.

Саперы МЧС России в Южной Осетии © Sputnik

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Южной Осетии Ацамаз Бестауты выразил благодарность руководству РФ и МЧС за оказываемую помощь. Югоосетинская сторона берет на себя организацию расселения группы центра «Лидер», а также круглосуточной охраны тех территорий, где специалисты будут работать.

Совместно с югоосетинскими коллегами российские саперы начали поиск мест, где необходимо провести мероприятия по разминированию. По предварительным планам, в 2020 году российские саперы очистят три точки в Цхинвальском районе, которые определит МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, саперы Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России провели уже четыре сезона в Южной Осетии. В 2016 году отряд проверил 50 га территории РЮО и обезвредил 352 предмета. В 2017 году было обследовано более 30 га и уничтожено 105 взрывоопасных предметов. В 2018 году очистили 32,5 га территорий, обнаружили 306 взрывоопасных предметов, которые были переданы югоосетинской стороне для уничтожения. Всего за четыре года саперы обследовали территории общей площадью в 172 га и обезвредили 1023 взрывоопасных предмета.

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