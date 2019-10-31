Нур-Султан, , 15:57 — REGNUM Осужденный в Казахстане за государственную измену политолог Константин Сыроежкин планирует обжаловать приговор суда. Об этом заявил директор центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев, сообщает 31 октября агентство «КазТАГ».

По его словам, близкие люди известного китаеведа уговорили его подать апелляционную жалобу. Об этом Чеботарев заявил на дискуссионном клубе Polyton, отвечая на вопрос ведущего.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты признал Константина Сыроежкина виновным в государственной измене и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Кроме того, политолог лишился гражданства Казахстана.

Решение суда не вступило в законную силу. Сыроежкин не признал свою вину, но ранее отказывался подавать на апелляцию. После решения суда группа политологов из стран СНГ обратилась с лидерами России, Казахстана и КНР с просьбой содействовать в освобождении китаеведа.

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