Ла-Пас, , 17:30 — REGNUM Министр труда Боливии Мильтон Гомес назвал противостояние между правительством и оппозицией, не признающей результаты выборов 20 октября, «политической борьбой между бедными и богатыми». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Мы, бедные, вынуждены защищать всё, что мы делаем для страны в политической, социальной, экономической и даже культурной областях», — провозгласил министр.

Гомес подчеркнул, что страна «находится в состоянии классовой борьбы».