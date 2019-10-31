Цхинвал, , 15:47 — REGNUM 30 октября в заседании кабинета министров Южной Осетии был принят документ, согласно которому правительство республики будет осуществлять контроль за регулируемыми ценами (тарифами) в сфере жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В документе устанавливается порядок осуществления госконтроля над ценообразованием на услуги ЖКХ в сферах электро-, газо-, тепло‑ и водоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уборки территорий населенных пунктов.