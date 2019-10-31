Милан, Италия, , 15:41 — REGNUM Итальянская партия «Лига» не намерена вступать в альянс в Европарламенте с Народной партией Европы, участницей правящего в Европарламенте альянса, отметил в эфире Radio anch'io в четверг, 31 октября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, комментируя соответствующее предположение депутатов ЕС.

По мнению Сальвини, «последнее, что сейчас нужно итальянцам — это чтобы мы правили Европой вместе с Меркель».

«Лига» намерена в первую очередь думать об интересах итальянцев, а не об интересах политиков из других стран ЕС, Евросоюзу нужны серьезные изменения, отметил также лидер «Лиги».