Исламабад, , 17:30 — REGNUM В Исламабаде представители Кубы и Пакистана подписали соглашение о введении безвизового режима для дипломатических работников. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Документ подписали заместитель председателя Совета министров Кубы Роберто Моралес, находящийся в Пакистане с официальным визитом, и министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в здании МИД Исламской Республики.

В кубинских дипломатических источниках подчеркнули, что подписание соглашения поможет упростить режим въезда для обладателей дипломатических паспортов, а также укрепить отношения и сотрудничество между двумя государствами.