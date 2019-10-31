Екатеринбург, , 15:38 — REGNUM В состав свердловской комиссии по координации работы по противодействию коррупции добавили трёх человек. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале региона.

Комиссию пополнят глава свердловского управления ФСБ Алексей Зиновьев, глава регионального ГУ МВД Александр Мешков и главный федеральный инспектор по области Михаил Каган.

Указ подписан губернатором Евгением Куйвашевым.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября 2019 года глава Свердловской области встретился с недавно назначенным руководителем регионального управления ФСБ. Губернатор поздравил Зиновьева с назначением и выразил надежду на дальнейшую плодотворную работу.

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