Киев, , 15:37 — REGNUM «Украина имеет право выбрать свою систему безопасности. Двери НАТО открыты для Украины». Об этом 31 октября в Киеве с парламентской трибуны Рады заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Как суверенная страна Украина имеет право выбирать свои собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми. Дорога по членству в НАТО нелегкая… Нужно проводить значительные реформы. Но, в конце концов, решение о членстве является решением членов Альянса НАТО и тех, кто хочет к нему присоединиться… Никто за пределами страны не имеет права вето. Время сфер влияния ушло в прошлое», — сказал Столтенберг.

Он также процитировал стихотворение «Проходят дни, проходят ночи» украинского писателя Тараса Шевченко.

«Свобода — это не просто право, это еще и обязанность. Обязанность действовать не просто в своих собственных интересах, но и в лучших интересах всех людей», — добавил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса. Он сообщил, что у НАТО «складывается впечатление, что РФ решает — должна быть Украина членом Альянса или нет». 31 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение Украины и дальше интегрироваться в НАТО.