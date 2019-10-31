Киев, 31 октября 2019, 15:37 — REGNUM «Украина имеет право выбрать свою систему безопасности. Двери НАТО открыты для Украины». Об этом 31 октября в Киеве с парламентской трибуны Рады заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он также процитировал стихотворение «Проходят дни, проходят ночи» украинского писателя Тараса Шевченко.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса. Он сообщил, что у НАТО «складывается впечатление, что РФ решает — должна быть Украина членом Альянса или нет». 31 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение Украины и дальше интегрироваться в НАТО.