Бишкек, , 15:36 — REGNUM Сын бывшего президент Киргизии Алмазбека Атамбаева Сеидбек Атамбаев обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей Робину Орд Смиту. Об этом 31 октября написал член политического совета социал-демократической партии Киргизии Темирлан Султанбеков на своей странице в Facebook.

Сеидбек Атамбаев пожаловался на действия военной прокуратуры, по инициативе которой проводятся проверки компании «Автомаш-Энерго». Сын экс-президента считает, что у него пытаются отобрать компанию через рейдерский захват.

Атамбаев-младший связывает подобное отношение государственных органов к его бизнесу с поддержкой Алмазбека Атамбаева и всех пострадавших, пришедших защищать резиденцию бывшего главы государства 7−8 августа в Кой-Таше.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Первомайский районный суд Бишкека продлил срок ареста бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева до 26 декабря 2019 года.

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