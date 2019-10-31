Москва, , 15:35 — REGNUM Сегодня участие в G7 не только бесполезно, но и вредно для международного престижа России. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина прокомментировала резолюцию Комитета по иностранным делам Конгресса США против возвращения России в G 7.

«Возвращение в G7 станет ударом по моральному капиталу, заработанному Россией на Ближнем Востоке и в других регионах мира как раз после нашего исключения из «восьмерки», — констатировала Елена Панина.

Политик отметила, что «войдя в G7, Россия разделит ответственность за торговые, санкционные и «горячие» войны, которые организуют США по всему миру. Участие в G7 — это ловушка».