Светлогорск, Калининградская область, , 15:31 — REGNUM При подготовке к расширенному заседанию президиума Госсовета между участниками разгорелись горячие дискуссии по развитию здравоохранения в стране. Об этом на своей странице ВКонтакте написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Бьемся за увеличение финансирования. Все согласны, что при распределении денег должны учитываться особенности регионов — климатические и географические, состояние существующей медицинской инфраструктуры, — отметил глава региона. — Это особенно актуально для Мурманской области. У нас много жалоб на поликлиники, проблемы в здравоохранении копились десятилетиями! Развитие медицины в регионе — это не только ремонты и модернизация оборудования, но и переход на новые стандарты работы «Бережливых поликлиник» — комфортные условия для пациентов и экономия их времени, а также поддержка врача и его решений за счёт внедрения цифровых технологий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Светлогорске проходит расширенное заседание президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения» под председательством президента.