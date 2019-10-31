Цхинвал, , 15:28 — REGNUM Грузия наращивает свое присутствие в пограничной зоне и продолжает строительство еще одного блокпоста на границе с Южной Осетией. Об этом 30 октября сообщило информагентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу комитета государственной безопасности республики.

По информации комитета госбезопасности, 28 октября вблизи села Синагур Дзауского района были возобновлены ранее приостановленные работы по возведению блокпоста полиции Грузии. КГБ указал, что о провокационных шагах Тбилиси проинформирована миссия наблюдателей Евросоюза.

При этом Тбилиси стремится сконцентрировать внимание на иных вопросах. Так 29 октября официальные лица Грузии, посол ЕС в Грузии стали заявлять о смерти 70-летней жительницы поселка Ленингор Южной Осетии. Женщину доставили в больницу в Цхинвал, где она умерла. По мнению грузинской стороны, женщина скончалась из-за того, что ее не пропустили через закрытый пропускной пункт в Грузию. Ранее Грузия выразила обеспокоенность тем, что «российские оккупационные силы» проводят «незаконную бордеризацию» в районе грузинского села Атоци.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 сентября началось возведение нового грузинского поста возле приграничного села Синагур, всего в 50 метрах от госграницы, что вызвало беспокойство Цхинвала. 5 сентября сводная группа погранслужбы КГБ Южной Осетии приступила к обустройству погранпоста на участке югоосетино-грузинской границы западнее села Уиста (Цнелис).

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал объявил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. Вопрос не был решен и на встрече в рамках международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

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