Вашингтон, , 15:26 — REGNUM

Решение американских конгрессменов пойдёт на пользу России, поскольку участие в G7 неизменно шло нашей стране во вред, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 31 октября, комментируя резолюцию комитета Конгресса.

Как сообщалось ранее, комитет палаты представителей Конгресса США по иностранным делам единогласно утвердил резолюцию против возвращения России в G7. Возвращение возможно только тогда, когда Россия начнёт демонстрировать «уважение к территориальной целостности соседей», а также «будет придерживаться стандартов демократических обществ», отметили конгрессмены.

«Резолюция Комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США против участия России во встречах G7 — это очень полезный для нашей страны документ. Желательно, чтобы её также поддержал Сенат, и чтобы у президента США не было даже возможности пригласить президента России на это собрание.

Участие в таких встречах неизменно шло и пойдёт, если повторится, России во вред. Руководители нашей страны неизменно шли на разного рода уступки и компромиссы — я говорю о том, что было ранее, — чтобы быть «приемлемыми» участниками таких встреч. Другими словами, мы за форму (Россия в «восьмёрке») сдавали содержание (Россия выстраивала себя по лекалам «семерки»). Вот и сегодня от нас, по сути дела, требуют опять признать право неких «демократических обществ» определять нашу внутреннюю и внешнюю политику. Хватит уже!

Надеюсь, что президент Путин останется на сформулированной им позиции: он готов общаться с лидерами G7 в Москве, куда они ранее отказались приехать, причем не ставя себе задачей восстановление каких бы то ни было совместных с западными странами жёстких «форматов». Но такого «посещения» ими России, думаю, не произойдёт.

Нам сейчас и вообще в отношениях с Западом полезна дистанция. Как говорили мудрые: «Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий». И ещё одно хорошее поучение: «Блажен муж иже не иде на совет нечестивых».