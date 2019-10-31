Мариуполь, ДНР, 31 октября 2019, 15:31 — REGNUM Представители США во главе с временно поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором посетили стоянку кораблей тактической группы «Тритон» возле Мариуполя, сообщили 31 октября в пресс-службе министерства обороны Украины.
Американским дипломатам устроили экскурсию на поисково-спасательное судно «Донбасс» и прокатили их на малом бронированном артиллерийском катере «Крмеменчуг».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании усилить сотрудничество с НАТО в Чёрном море.
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