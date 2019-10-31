Мариуполь, ДНР, , 15:31 — REGNUM Представители США во главе с временно поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором посетили стоянку кораблей тактической группы «Тритон» возле Мариуполя, сообщили 31 октября в пресс-службе министерства обороны Украины.

«Во время визита в Мариупольский морской торговый порт американцы, с целью демонстрации военно-политической поддержки Украины и изучения аспектов реализации сотрудничества в оборонной сфере,… посетили стоянку кораблей тактической группы «Тритон» ВМС Украины», — сказано в сообщении.

Американским дипломатам устроили экскурсию на поисково-спасательное судно «Донбасс» и прокатили их на малом бронированном артиллерийском катере «Крмеменчуг».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании усилить сотрудничество с НАТО в Чёрном море.

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