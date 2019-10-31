Ташкент, , 15:18 — REGNUM С начала 2019 года в Казахстане добыли 88,2 млн тонн угля, что на 2% меньше, чем годом ранее. Об этом заявил председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Канат Баитов, сообщает 31 октября издание Zakon.kz.

По его словам, на внутренний рынок было постановлено 61 млн тонн угля, в том числе 46 млн — энергопроизводящим предприятиям, 9,2 млн тонн — на коммунально-бытовые нужды населения и 5,6 млн тонн — промышленным предприятиям.

Баитов добавил, что при продаже угля посредники завышают цены почти вдвое. Стоимость одной тонны угля различных месторождений колеблется от 7 до 19 тыс. тенге (от $18 до 49), отметила глава комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2019 года добыча угля в Казахстане составила 71,9 млн тонн, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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