Калининград, 31 октября 2019, 15:15 — REGNUM Действующая система оплаты труда в здравоохранении имеет значительные проблемы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Государственного совета.
«Нужно разобраться, насколько эффективна действующая система оплаты труда… Некоторые вещи вызывают просто удивление. Вот санитары — мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу. Начали их переводить в уборщицы. Ну зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата, но экономия, на чём экономим?» — заявил Путин.
Для финансирования мер модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020 года, предусмотрено 150 млрд рублей дополнительных средств — по 50 млрд в год, напомнил он.
«Эта сумма оценивается как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года. Считаю, что после проведения экспертизы региональной программы объём ассигнований может быть и скорректирован», — добавил президент.