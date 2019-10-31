Калининград, , 15:07 — REGNUM Более 60% граждан России невысоко оценивают здравоохранение в России, и эти претензии в основном связаны с первичным звеном здравоохранения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Государственного совета.

«Сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения. И в основном это относится к его первичному звену. Хотел бы ещё раз повторить: для всех нас это требование значит необходимость серьёзно усилить работу по обозначенному направлению», — заявил Путин.

Начиная с августа 2019 года был проведён целый цикл совещаний по вопросам низкой доступности учреждений первичного звена.

«Многие здания, где они расположены, построены ещё в середине прошлого века, не ремонтировались долгие-долгие годы. Оснащённость диагностическим оборудованием зачастую скудное. Практически везде дефицит кадров», — указал он.