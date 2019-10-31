Люксембург, , 15:00 — REGNUM Польша, Венгрия и Чехия нарушили законодательство Евросоюза относительно временного механизма принудительного переселения лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, написал в своём Twitter пресс-секретарь Европейского суда в Люксембурге Иренеуш Коловца.

Как указывает «Польское радио», это сообщение с большой вероятностью показывает каким будет решение Европейского суда по иску Еврокомиссии к трём странам, отказавшимся выполнять решение о перераспределении беженцев. Решение должно быть вынесено 31 октября.

В 2015 году 14 стран Евросоюза договорились о механизме перераспределения беженцев, в соответствии с которым 160 тысяч мигрантов, находящихся в лагерях в Греции и Италии, должны были быть распределены между странами ЕС.

Поскольку Польша, Венгрия и Чехия отказались принимать беженцев, Еврокомиссия в 2017 году подала иск в Европейский суд. На заседании суда, состоявшемся в мае 2019 года, представители трёх стран представили свои возражения. По их мнению, договорные положения не могут нарушать компетенцию стран-членов ЕС, когда речь идёт о национальной безопасности и охране общественного порядка.

«Угроза безопасности вызвана прежде всего отсутствием возможности эффективной проверки личности людей, которые должны были быть направлены на переселение в Польшу», — заявил представитель МИД Польши Богуслав Майчина.

Кроме того, представители Польши, Венгрии и Чехии указывают на то, что иск был предъявлен уже после истечения двухлетнего срока действия соглашения. И только поэтому должен быть отклонён.