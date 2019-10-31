Пекин, , 14:50 — REGNUM В эксклюзивном интервью Синьхуа перед проведением очередного заседания Совета глав правительств ШОС посол Узбекистана в КНР Бахтиёр Саидов отметил уникальную роль организации в поддержании регионального и глобального мира и стабильности и высказал за дальнейшее укрепление сотрудничества, сообщает агентство 31 октября.

По мнению дипломата, «ШОС обладает огромным демографическим, экономическим, природно-сырьевым, научно-интеллектуальным и культурно-цивилизационным потенциалом». Отдельно упоминалось и о большом транзитном потенциале, который делает перспективным формирование экономического коридора Китай — Туркестан — Западная Азия.

Посол обратил внимание на интенсификацию сотрудничества в становлении «зелёной экономики» и продвижении «умного» сельского хозяйства, а также на практическую реализацию концепции «Шелкового пути» и проекта «Пояса и пути».